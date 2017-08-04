Евросоюз расширил список граждан РФ и российских компаний, которые попали под санкции после скандала с поставкой в Крым иностранных турбин.
В список персон нон-грата вошли заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, а также директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике федерального ведомства Евгений Грабчак.
Среди компаний санкционный перечень пополнили акционерное общество «Техпромэкспорт» и закрытое акционерное общество «Интеравтоматика», пишет агентство Nation News.