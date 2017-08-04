20:57 04 августа 2017 0

20-летние парни сколотили "бригаду", терроризировали коммерсантов и в новогоднюю ночь заставили полицейских открыть по себе огонь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Следственном управлении СКР по ХМАО-Югре рассказали предысторию ареста двоих молодых людей, Ивана Ермошина и Александра Мустафина, которые заявили в СМИ о пытках и избиениях в полицейских изоляторах. Оба при задержании оказывали сопротивление полиции. Патрульные были вынуждены открыть по ним огонь из табельного оружия.

Как сообщила в пятницу, 4 августа, «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Югре по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова, 20-летние юноши входили в организованную преступную группу, занимавшуюся «крышеванием» предпринимателей, а также вымогательством.

По версии следователей, банда была организована в 2015 году, в нее вошли шесть человек. Бизнесменов вынуждали платить деньги за право осуществления деятельности на территории Кондинского района. Одной из жертв вымогателей также стал сирота из поселка Междуреченский, получавший социальную пенсию. Его начинающие бандиты вынуждали оформлять кредиты и отдавать полученные в банке деньги.

В момент задержания (это произошло в новогоднюю ночь, 1 января 2017 года) молодые люди устроили потасовку с другой компанией возле одного из домов по улице Сибирская. Против шестерых парней была группа из четырех человек, одной из них была женщина. Конфликт заметили сотрудники ДПС, патрулирующие поселок, и вызвали наряд патрульно-постовой службы. Банда напала на прибывших полицейских, в результате чего последние начали стрельбу сначала в воздух, а затем и в самих нарушителей. Один из членов ОПГ был ранен в ногу.

Очарованные бандитской романтикой юноши силой запихнули в свою машину полицейского, возили его по поселку и избивали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«После этого трое обвиняемых силой затащили сотрудника полиции в свой автомобиль, где, избивая его, начали движение по поселку. Периодически обвиняемые делали остановки, вытаскивая полицейского (это именно он стрелял в одного из членов банды — ред.) из машины на улицу, где продолжали совместно наносить телесные повреждения. Полицейский был освобожден спустя некоторое время другим нарядом полиции, прибывшим на помощь», — комментирует Алина Никифорова.

Пострадавшие сотрудники МВД были госпитализированы. У них диагностировали открытые раны головы, перелом большеберцовой кости, ушибы и кровоподтеки в области лица и тела. Здоровью одного из полицейских был причинен тяжкий вред. Он проходил длительное лечение в больнице.

Следствие считает, что все обвиняемые на момент потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения, а двое из них принимали наркотики. Четверо юношей были задержаны, еще двум удалось скрыться. Они сейчас находятся в розыске. Изучение личностей показало, что они нигде не работают, имеют круг общения из числа криминальных и ранее судимых личностей. Один из молодых людей ранее судим за хранение и употребление наркотиков.

Участникам ОПГ вменяют серию преступных эпизодов: «вымогательство с применением насилия», «мошенничество», «применение насилия в отношении представителей власти», «похищение», «побои, совершенные из хулиганских побуждений». Юношам может грозить наказание более 10 лет лишения свободы. СКР в Югре считает, что могут появится новые пострадавшие от задержанной ОПГ. Таковых просят обращаться в Урайский межрайонный следственный отдел.

Ранее родственники и адвокат Ивана Ермошина заявили «URA.RU», что молодые люди, находясь под стражей, периодически подвергаются избиению. Якобы их вынуждают дать признательные показания, говоря при этом, что они страдают из-за того, что посмели поднять руку на сотрудника полиции.

Как считают родственники, в камеру врываются люди в масках, бьют сначала внутри, затем выбрасывают избитых в коридор и продолжают «воспитательные меры» там.

По версии защиты, арестованных на протяжении 8 месяцев постоянно этапируют из ИВС в ИВС, не держа в одном месте более 10 дней. Они уже побывали в Екатеринбурге, Тюмени, и Ханты-Мансийске.

Югорские следователи расценивают жалобы и обращения обвиняемых в СМИ как способ защиты от уголовного преследования.

Таким образом, считают в СКР, Иван Ермошин, Александр Мустафин и их подельники пытаются оказать давление на следствие и добиться изменение меры пресечения на более мягкую. Создать общественный резонанс и дискредитировать правоохранительные органы.

По жалобе адвоката обвиняемых на действия сотрудников ИВС проводится процессуальная проверка.