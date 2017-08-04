Треть россиян посчитали Госдуму ненужной

Две трети россиян считают Госдуму необходимым органом власти, треть придерживается противоположного мнения, — сообщает фонд «Общественное мнение».
Как показал опрос, 61% россиян считают Государственную думу РФ нужным и необходимым органом власти, без которого не обойтись, 30% придерживаются мнения, что Госдума не нужна.
При этом, по мнению каждого десятого (11%), большинство депутатов Госдумы справляются со своими обязанностями отлично или хорошо. Каждый третий (33%) считает их работу удовлетворительной. Негативные оценки дают 43% респондентов.
Назвать председателя Госдумы (Вячеслава Володина) смогли лишь 13% россиян.
Опрос проводился среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.