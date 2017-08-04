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04 августа 2017
21:30  04 августа 2017 0

Треть россиян посчитали Госдуму ненужной

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
Большинство граждан России не интересует работа главного законодательного органа страныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Две трети россиян считают Госдуму необходимым органом власти, треть придерживается противоположного мнения, — сообщает фонд «Общественное мнение».

Как показал опрос, 61% россиян считают Государственную думу РФ нужным и необходимым органом власти, без которого не обойтись, 30% придерживаются мнения, что Госдума не нужна.

При этом, по мнению каждого десятого (11%), большинство депутатов Госдумы справляются со своими обязанностями отлично или хорошо. Каждый третий (33%) считает их работу удовлетворительной. Негативные оценки дают 43% респондентов.

Назвать председателя Госдумы (Вячеслава Володина) смогли лишь 13% россиян.

Опрос проводился среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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