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04 августа 2017
20:19  04 августа 2017 0

Пхеньян через полгода получит водородную бомбу

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Новое оружие превзойдет по мощности американское оружие времен Второй мировойФото: Maxwell Hamilton/Flickr

Северная Корея усиленно работает над созданием собственной водородной бомбы, которая во много раз превысит по мощности сброшенные Соединенными Штатами в период Второй мировой войны бомбы на города Хиросима и Нагасаки в Японии.

Разработку мощнейшего орудия Пхеньян может завершить уже в начале 2018 года. Об этом сообщил представитель Пентагона.

28 июля КНДР провела очередной запуск ракеты, отмечает RT.

В Центре японских исследований полагают, что обращение Японии к Китаю с просьбой усилить давление на режим Ким Чен Ына носит демонстративный характер.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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