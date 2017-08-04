Северная Корея усиленно работает над созданием собственной водородной бомбы, которая во много раз превысит по мощности сброшенные Соединенными Штатами в период Второй мировой войны бомбы на города Хиросима и Нагасаки в Японии.
Разработку мощнейшего орудия Пхеньян может завершить уже в начале 2018 года. Об этом сообщил представитель Пентагона.
28 июля КНДР провела очередной запуск ракеты, отмечает RT.
В Центре японских исследований полагают, что обращение Японии к Китаю с просьбой усилить давление на режим Ким Чен Ына носит демонстративный характер.