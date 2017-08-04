Погиб бейсджампер, оправданный по делу о покраске звезды на столичной высотке

В горах Швейцарии насмерть разбился бейсджампер Алексей Широкожухов, который ранее был оправдан по делу о покраске звезды на высотке на Котельнической набережной в Москве.
Трагедия произошла 27 июля во время выполнения молодым человеком бейспрыжка. О гибели мужчины сообщил его отец Александр Карпухин, пишет RT.
Ранее «URA.RU» писало о том, что осенью прошлого года Таганский суд Москвы вынес решение о компенсации в два млн рублей четверым бейсджамперам, которых оправдали по делу о покраске в цвета флага Украины шпиля сталинской высотки 20 августа 2014 года.