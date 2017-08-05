{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 августа 2017
04 августа 2017
08:04  05 августа 2017 0

«Здоров, силен и полон энергии». Западные СМИ обсуждают снимки с рыбалки Путина. ФОТО

Российский президент стал героем публикаций зарубежной прессыФото: Алексей Никольский/РИА Новости

Рыбалка президента РФ Владимира Путина в Сибири стала поводом доля публикаций в западных СМИ. Зарубежные журналисты обсуждают образ российского лидера и его прекрасную физическую форму. В частности, подборку снимков опубликовали такие издания, как Time и Daily Mail.

Daily Mail отмечает, что российский президент уже не в первый раз демонстрирует отличную форму, издание напоминает об одном из самых известных снимков российского главы — том, где Путин запечатлен верхом на коне. По мнению журналистов, кадрами с рыбалки российский президент демонстрирует, что он «здоров, силен и полон энергии», а также мотивирует соотечественников на то, чтобы те по его примеру, проводили отпуск на Родине, а не за границей.

Издание Time, в свою очередь, отмечает, что на кадрах с рыбалки Владимир Путин изображен спортсменом, любящим авантюры.

1/3
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Ранее были опубликованы кадры подводной охоты Путина на щуку. Как писало RT, также камера GoPro была установлена на маске президента для подводной рыбалки. По словам пресс-секретаря главы государства, Дмитрия Пескова, погоня за щукой заняла у президента два часа, «но в итоге все-таки своего добился».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров