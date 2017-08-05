Рыбалка президента РФ Владимира Путина в Сибири стала поводом доля публикаций в западных СМИ. Зарубежные журналисты обсуждают образ российского лидера и его прекрасную физическую форму. В частности, подборку снимков опубликовали такие издания, как Time и Daily Mail.
Daily Mail отмечает, что российский президент уже не в первый раз демонстрирует отличную форму, издание напоминает об одном из самых известных снимков российского главы — том, где Путин запечатлен верхом на коне. По мнению журналистов, кадрами с рыбалки российский президент демонстрирует, что он «здоров, силен и полон энергии», а также мотивирует соотечественников на то, чтобы те по его примеру, проводили отпуск на Родине, а не за границей.
Издание Time, в свою очередь, отмечает, что на кадрах с рыбалки Владимир Путин изображен спортсменом, любящим авантюры.
Ранее были опубликованы кадры подводной охоты Путина на щуку. Как писало RT, также камера GoPro была установлена на маске президента для подводной рыбалки. По словам пресс-секретаря главы государства, Дмитрия Пескова, погоня за щукой заняла у президента два часа, «но в итоге все-таки своего добился».