Видеозапись, на которой президент России Владимир Путин занимается подводной охотой на щуку, опубликованы в Сети. В опубликованном ролике глава государства экипируется, ловит щуку и плывет с добычей до моторной лодки.
Видео было снять во время остановки президента в Туве, сообщает RT.
Ранее о том, что глава государства два часа охотился на щуку, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Газета.ру».
Всего в Туве Владимир Путин пробыл три дня — с 1 по 3 августа — проездом в Амурскую область. Ранее «URA.RU» сообщало, что за время своего отдыха президент побывал в труднодоступной тайге, катался на квадроцикле и купался в озере, вода которого не прогревается выше отметки в 17 градусов.