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05 августа 2017
04 августа 2017
05:05  05 августа 2017 0

В сети появились кадры охоты Путина на щуку. ВИДЕО

Президент России поймал щуку после двухчасовой охотыФото: RT (скрин)

Видеозапись, на которой президент России Владимир Путин занимается подводной охотой на щуку, опубликованы в Сети. В опубликованном ролике глава государства экипируется, ловит щуку и плывет с добычей до моторной лодки.

Видео было снять во время остановки президента в Туве, сообщает RT.

Ранее о том, что глава государства два часа охотился на щуку, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Газета.ру».

Всего в Туве Владимир Путин пробыл три дня — с 1 по 3 августа — проездом в Амурскую область. Ранее «URA.RU» сообщало, что за время своего отдыха президент побывал в труднодоступной тайге, катался на квадроцикле и купался в озере, вода которого не прогревается выше отметки в 17 градусов.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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