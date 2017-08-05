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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
08:41  05 августа 2017 0

Десять стран в Европе объявили «красный» уровень опасности из-за аномальной жары

Клипарт, разное. Екатеринбург, загар, лето, жара
Прошлогодняя российская жара пришла в ЕвропуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Европе установилась аномальная жара — в ряде стран столбик термометра поднялся выше 40 градусов по Цельсию.

Италия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Швейцария и Словения уже ввели «красный» уровень угрозы в связи с аномальной жарой, отмечает агентство Nation News. Во Франции, Испании, Греции, Македонии и Болгарии объявлен «оранжевый» уровень.

Уже известно о гибели двух человек из-за аномальной жары в Румынии и Польше, десятки людей госпитализированы. По прогнозам, жара будет стоять в Европе еще как минимум неделю.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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