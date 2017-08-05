В Европе установилась аномальная жара — в ряде стран столбик термометра поднялся выше 40 градусов по Цельсию.
Италия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Швейцария и Словения уже ввели «красный» уровень угрозы в связи с аномальной жарой, отмечает агентство Nation News. Во Франции, Испании, Греции, Македонии и Болгарии объявлен «оранжевый» уровень.
Уже известно о гибели двух человек из-за аномальной жары в Румынии и Польше, десятки людей госпитализированы. По прогнозам, жара будет стоять в Европе еще как минимум неделю.