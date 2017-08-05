{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 августа 2017
04 августа 2017
03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Пермского края
09:49  05 августа 2017 0

Пермяки поймали пьяного таксиста и сдали полицейским. ВИДЕО

Мужчина работает в такси «Везет»Фото: скрин с видео

Жители Перми помогли полиции остановить пьяного таксиста на перекрестке Стахановской и Карпинского. Видео записи очевидцев выложили в соцсетях.

Водитель такси в автомобиле Datsun привлек внимание пермяков вечером 3 августа во время того, как машина резко затормозила. Прохожие заметили, что таксист пьян, вывели его из салона и вызвали полицию. Мужчина отказался от медосвидетельствования, после чего на него составили протокол.

На кадрах, которые очевидцы сняли на месте происшествия, видно, как на проезжей части возле машины сидит пьяный мужчина, врач скорой и полицейский. «Меня убить хотели, понимаете? Убить!», — несколько раз повторяет на камеру водитель такси «Везет». Запись мы не можем разместить из-за наличия ненормативной лексики.

Оказалось, что водитель привлекался за нарушение правил дорожного движения 16 раз. «Водителей в штате у нас нет, автомобиль в его собственности, обклейку с логотипом фирмы он сделал сам. По закону мы оказываем лишь диспетчерские услуги», — объяснили ситуацию газете «Комсомольская правда» в офисе такси «Везет».

Напомним, это уже не первый громкий случай с таксистами данной службы. 2 марта в Перми произошла трагедия, когда таксист компании «Везет» похитил, а потом убил 10-летнюю девочку.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров