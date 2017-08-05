Пермяки поймали пьяного таксиста и сдали полицейским. ВИДЕО

Жители Перми помогли полиции остановить пьяного таксиста на перекрестке Стахановской и Карпинского. Видео записи очевидцев выложили в соцсетях.
Водитель такси в автомобиле Datsun привлек внимание пермяков вечером 3 августа во время того, как машина резко затормозила. Прохожие заметили, что таксист пьян, вывели его из салона и вызвали полицию. Мужчина отказался от медосвидетельствования, после чего на него составили протокол.
На кадрах, которые очевидцы сняли на месте происшествия, видно, как на проезжей части возле машины сидит пьяный мужчина, врач скорой и полицейский. «Меня убить хотели, понимаете? Убить!», — несколько раз повторяет на камеру водитель такси «Везет». Запись мы не можем разместить из-за наличия ненормативной лексики.
Оказалось, что водитель привлекался за нарушение правил дорожного движения 16 раз. «Водителей в штате у нас нет, автомобиль в его собственности, обклейку с логотипом фирмы он сделал сам. По закону мы оказываем лишь диспетчерские услуги», — объяснили ситуацию газете «Комсомольская правда» в офисе такси «Везет».
Напомним, это уже не первый громкий случай с таксистами данной службы. 2 марта в Перми произошла трагедия, когда таксист компании «Везет» похитил, а потом убил 10-летнюю девочку.