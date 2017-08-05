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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
09:57  05 августа 2017 0

Американский президент будет летать на лайнерах, построенных для «Трансаэро»

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, полет, небо, трансаэро, убирает шасси
"Трансаэро" прекратила существованиеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Два построенных для «Трансаэро» Boeing 747 приобретут военно-воздушные силы США. Американская сторона подтвердила факт договоренности, лайнеры будут использовать в качестве борта №1.

«Мы заключили действительно очень выгодную сделку», — заявила глава Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон, ее цитирует RT. Самолеты введут в действие в 2024 году.

Называть конкретную цену лайнеров, которые достались США с хорошей скидкой, Уилсон отказалась, отмечает телеканал 360. Информацию попросил не разглашать концерн Boeing, поэтому озвучат лишь общую стоимость программы. По данным Bloomberg, сделку осуществили после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал программу модернизации самолетов для президента США из-за высокой стоимости.

«Трансаэро» заказала воздушные суда в 2014 году. Компания рассчитывала в общем итоге получить от корпорации Boeing четыре борта стоимостью 1,5 млрд долларов. Однако позже в компании заявили о своем банкротстве, а построенные для «Трансаэро» самолеты остались в США. «Аэрофлот», который завладел большинством самолетов авиакомпании, не стал выкупать заказ.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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