11:39 05 августа 2017 0

Ветер несет едкий дым на город Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Красноуральск задыхается от едкого дыма с мусорной свалки, который окутал город. Уже две недели люди не открывают форточки в домах, чтобы уберечься от вони.

Неприятная атмосфера возникла в городе с 20 июля. С полигона, который находится в 500 метрах от жилых строений, потянуло едким дымом, который уже третью неделю мешает жителям свободно дышать.

«Если дует восточный и северо-восточный ветер, то вообще караул, — рассказал «URA.RU» гражданский активист Дмитрий Ивашевский. — Смрад стоит на весь город. Я написал обращение в службу «Гражданский патруль».

В запахе гари красноуральцы винят местных бомжей, которые на свалке жгут мусор, чтобы было легче найти металлические банки. «Очередной раз закрываю на ночь окна, нечем дышать», «Ветер на город, так что весь „аромат“ дома», «Запах даже через закрытые окна… Но никто из ответственных не замечает, говорят, что не чувствуют и не видят…», — жалуются в соцсетях горожане.

За комментарием «URA.RU» обратилось к начальнику Управления ЖКХ и энергетики администрации Красноуральска Олегу Овчинникову. «Действительно, была ситуация, было возгорание, но его устранили, — сказал он. — О том, что на сегодняшний день опять что-то горит, мне неизвестно».