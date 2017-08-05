{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Свердловской области
11:39  05 августа 2017 0

Красноуральск задыхается от дыма с горящей мусорной свалки. ФОТО

Свалка на Велижанском тракте горит. Тюмень, свалка, полигон тбо
Ветер несет едкий дым на городФото: Николай Бастриков © URA.RU

Красноуральск задыхается от едкого дыма с мусорной свалки, который окутал город. Уже две недели люди не открывают форточки в домах, чтобы уберечься от вони.

Неприятная атмосфера возникла в городе с 20 июля. С полигона, который находится в 500 метрах от жилых строений, потянуло едким дымом, который уже третью неделю мешает жителям свободно дышать.

«Если дует восточный и северо-восточный ветер, то вообще караул, — рассказал «URA.RU» гражданский активист Дмитрий Ивашевский. — Смрад стоит на весь город. Я написал обращение в службу «Гражданский патруль».

В запахе гари красноуральцы винят местных бомжей, которые на свалке жгут мусор, чтобы было легче найти металлические банки. «Очередной раз закрываю на ночь окна, нечем дышать», «Ветер на город, так что весь „аромат“ дома», «Запах даже через закрытые окна… Но никто из ответственных не замечает, говорят, что не чувствуют и не видят…», — жалуются в соцсетях горожане.

За комментарием «URA.RU» обратилось к начальнику Управления ЖКХ и энергетики администрации Красноуральска Олегу Овчинникову. «Действительно, была ситуация, было возгорание, но его устранили, — сказал он. — О том, что на сегодняшний день опять что-то горит, мне неизвестно».

1/7
Фото: Дмитрий Ивашевский

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров