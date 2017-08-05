Жители Нижневартовска заметили в 13-м микрорайоне города мужчину, прогуливающегося по улице обнаженным. Фото нудиста в соцсетях разместили очевидцы.
Югорчане обсуждают голого мужчину, без стеснения разгуливающего утром 5 августа по улицам Нижневартовска. «Привет, сейчас 5:44, 13 мкр, прогулка нагишом», — написал пользователь, выложивший изображение в группе «Привет, сей час Нижневартовск».
Подписчики начали активно обсуждать фото. Одни заметили, что девушка, мимо которой прошел обнаженный мужчина, была в шоке от увиденного. Другие заметили кучу «вонючего мусора на заднем плане».
В комментариях пошучивают над фигурой югорчанина, отмечая, что он «не погладил костюмчик». Горожане замечают, что таким поведением их уже не удивить. «Это уже нормой становится», — пишет пользователь с ником Catherine Catherine.
Напомним, это не первый подобный случай в Югре. 19 июля в соцсетях выложили шокирующее видео, на котором голая женщина на перекрестке в Нефтеюганске распилила себе ножовкой промежность.