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Главные новости Югры
11:25  05 августа 2017 0

Это заразно? Вслед за женщиной, распилившей промежность ножовкой, на улицу Нижневартовска вышел голый мужчина. ФОТО

Горожане активно обсуждают голого мужчинуФото: соцсети

Жители Нижневартовска заметили в 13-м микрорайоне города мужчину, прогуливающегося по улице обнаженным. Фото нудиста в соцсетях разместили очевидцы.

Югорчане обсуждают голого мужчину, без стеснения разгуливающего утром 5 августа по улицам Нижневартовска. «Привет, сейчас 5:44, 13 мкр, прогулка нагишом», — написал пользователь, выложивший изображение в группе «Привет, сей час Нижневартовск».

Подписчики начали активно обсуждать фото. Одни заметили, что девушка, мимо которой прошел обнаженный мужчина, была в шоке от увиденного. Другие заметили кучу «вонючего мусора на заднем плане».

В комментариях пошучивают над фигурой югорчанина, отмечая, что он «не погладил костюмчик». Горожане замечают, что таким поведением их уже не удивить. «Это уже нормой становится», — пишет пользователь с ником Catherine Catherine.

Напомним, это не первый подобный случай в Югре. 19 июля в соцсетях выложили шокирующее видео, на котором голая женщина на перекрестке в Нефтеюганске распилила себе ножовкой промежность.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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