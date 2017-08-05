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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
12:16  05 августа 2017 0

Волочкова показала свой лучший шпагат в Крыму. ФОТО

Волочкова призывает всех хейтеров отписаться от нееФото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова на гастролях в Крыму не обошлась без своего коронного номера — шпагата, на этот раз артистка продемонстрировала свою растяжку на яхте. По признанию самой Волочковой, именно в Крыму у нее получаются лучшие шпагаты.

«Самый лучший шпагат всегда получается в Крыму. Грациозный и стройный. Пробуйте повторить, — посоветовала балерина подписчикам. — Только аккуратнее, чтобы не упасть с яхты в воду». Волочкова добавила, что после концертов в Крыму она улетает в Грецию на отдых и посоветовала всем, кто не может пережить ее фотографий с пляжа, отписаться на некоторое время.

«Сама улыбаюсь и понимаю, что фото моего шпагата вызовут больше ажиотажа, чем мои фото с детьми с концертов. Могу поспорить, — пишет Волочкова. — Так что, дорогие, наслаждайтесь! Занимайтесь спортом, поддерживайте форму, будьте добрыми и повторите то, что умею делать я… Не упадите только…» Балерина отметила, что сердечки (то есть лайки) ей могут ставить немногие и тут же сделала неожиданное признание: «А мое сердечко бьется от любви к любимому человеку Ему всё нравится. Простите».

Подписчики традиционно неоднозначно отреагировали на запись балерины. Одни восхищаются ее непосредственностью и растяжкой, другие не понимают, почему она так гордится своими шпагатами и призывает пользователей соцсетей попробовать повторить за ней. «Странное поведение, балерина хвалится шпагатом, — пишут комментаторы. — Это все равно, что я, врач, скажу обывателю, не связанному с медициной: „А ну-ка, сделай операцию лучше, чем я“, детсад, взрослая вроде тетя уже…»

Татьяна Трушина
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