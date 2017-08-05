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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Свердловской области
13:48  05 августа 2017 0

В Екатеринбурге разъяренная женщина-врач разбила голову младенцу

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Кроху сразу отвезли в больницуФото: Pixabay

В Екатеринбурге патронажный врач травмировал младенца. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница Виктория Крамер.

Патронажный врач одной из екатеринбургских больниц, переворачивая ребенка на живот, ударил его головой о бортик пеленального столика. ЧП произошло, когда женщина-доктор пришла к семье с девочкой, которой еще не исполнилось месяца.

Мать ребенка Виктория Крамер написала на личной странице в соцсетях, что женщина сначала накричала на родителей, которых вовремя не оказалось дома: «Она явилась на 40 минут раньше и вопила под окном, чтобы ее пустили, хотя была договоренность, мы были на УЗИ. Влетела в комнату, схватила ребенка и, переворачивая на животик, не зафиксировала голову. Дочка со всей дури ударилась о бортик пеленального столика».

На лбу у ребенка появилась гематома, родители увезли младенца в больницу. Врачи поставили диагноз — тупая травма головы, рассечен лоб, передает «АиФ.Урал».

Напомним, что в мае 2017 года в больнице № 7 во время массажа медсестра сломала бедро двухнедельному малышу.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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