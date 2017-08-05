На Украине пациент психбольницы захватил в заложники 76 человек. Есть раненые.
Инцидент произошел в психбольнице Львова накануне. 30-летний злоумышленник находится в закрытом медицинском учреждении по решению суда.
Около 19 часов 4 августа мужчина стал вести себя неадекватно, заблокировал двери в помещении, где находились 76 человек, после чего начал крушить мебель и разбил окна, пишет «Русская планета».
На место происшествия вскоре прибыли оперативники, которые освободили заложников. Известно, что в ходе инцидента 15 человек получили телесные повреждения, шестерым потребовалась помощь врачей, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал 360.
Во время штурма злоумышленник бросал в полицейских стекла, из-за чего пострадали пять сотрудников правоохранительных органов. В итоге преступник все же был нейтрализован.