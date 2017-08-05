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05 августа 2017
Главные новости Москвы
16:06  05 августа 2017 0

Пациент психбольницы взял в заложники 76 человек. ВИДЕО

Злоумышленник забаррикадировался в комнате с золожникамиФото: скрин с видео

На Украине пациент психбольницы захватил в заложники 76 человек. Есть раненые.

Инцидент произошел в психбольнице Львова накануне. 30-летний злоумышленник находится в закрытом медицинском учреждении по решению суда.

Около 19 часов 4 августа мужчина стал вести себя неадекватно, заблокировал двери в помещении, где находились 76 человек, после чего начал крушить мебель и разбил окна, пишет «Русская планета».

На место происшествия вскоре прибыли оперативники, которые освободили заложников. Известно, что в ходе инцидента 15 человек получили телесные повреждения, шестерым потребовалась помощь врачей, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал 360.

Во время штурма злоумышленник бросал в полицейских стекла, из-за чего пострадали пять сотрудников правоохранительных органов. В итоге преступник все же был нейтрализован.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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