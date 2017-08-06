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06 августа 2017
05 августа 2017
06:20  06 августа 2017 0

Россельхознадзор подсчитал объемы уничтоженной «санкционки»

Уничтожение
Незаконно ввезенные в Россию продукты, как правило, оправляются прямиком под гусеницы бульдозеровФото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области
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Федеральная служба по ветеринартному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отчиталась об уничтожении продукции, ввезенной в страну вопреки установленным экономическим санкциям в отношении ряда государств. По данным ведомства, всего было уничтожено почти 17 тыс. тонн продовольствия.

Всего за два года действия санкций было задержано 17,135 тыс. тонн продуктов, из них 16 тыс. 524 тонны овощей и фруктов, а также 611 тонн животноводческой продукции. Под уничтожение попали 16,4 тыс. тонн продукции растительного происхождения и 500 тонн — животного, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано.

Несмотря на, казалось бы, столь высокие показатели в борьбе ведомства с «санкционкой», представители Россельхознадзора считают, что они могли бы стать еще выше, если бы к ним присоединились другие структуры — такие, как Роспотребнадзор. Дело в том, считают в Россельхознадзоре, что санкционную продукцию нередко можно встретить на прилавках магазинов, а это уже компетенция Роспотребнадзора.

Напомним, уничтожение продуктов, ввезенных из стран, в отношении которых Россия ввела экономические санкции, началось в 2015 году. В соответствии с постановлением правительства РФ уничтожать незаконно ввезенные в Россию продукты можно любым способом в присутствии свидетелей, с видеозаписью и фотосъемкой процесса.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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