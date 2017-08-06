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06 августа 2017
05 августа 2017
07:27  06 августа 2017 0

Вопреки политике. Американский журналист женился на жительнице Донбасса. ФОТО, ВИДЕО

Молодожены не обращают внимания на политику государствФото: соцсети
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Журналист из США Патрик Ланкастер, приехавший в 2014 году в Донбасс освещать события в регионе, заключил брак с местной девушкой. Венчание молодоженов прошло в храме Петра и Февронии (покровителей семьи).

Молодые люди познакомились три года назад в Донецке, у пары уже есть маленький ребенок. Патрик Ланкастер намерен остаться жить в ДНР и лишь иногда с семьей навещать своих родителей в Америке, пишет агентство Nation News.

Избранница Ланкастера Надежда рассказала, что ее родители были не против этого брака, так как считают национальность не самым важным аспектом в отношениях. «Главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший», — отмечает счастливая новобрачная.

Патрик Ланкастер признался, что его намерение женится на девушка из ДНР вызвало тревогу в ФБР. Его сотрудники несколько раз навестили дом родителей журналиста, но в итоге все закончилось благополучно.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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