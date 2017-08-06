Агрессивный пенсионер избил девочку за пожелание хорошего дня. ВИДЕО

В Кишиневе девочку-подростка избил пенсионер за пожелание хорошего дня. Ссора произошла в троллейбусе.
Видео инцидента, на котором 14-летнюю девочку ударили в общественном транспорте, публикует РЕН-ТВ.
Подросток в компании подруг села в троллейбус. Они громко разговаривали, смеялись. Сидевший рядом пожилой мужчина сделал им замечание. Девочки замолчали, а перед выходом на остановке одна из них пожелала мужчине хорошего дня.
Пенсионер воспринял это как издевку и со всей силы ударил подростка кулаком по лицу.
В этом момент двери троллейбуса открылись, девочка скатилась со ступенек и ударилась головой об асфальт. Наблюдавшие за ссорой пассажиры троллейбуса осудили агрессивного мужчину и вызвали полицию.
Пострадавшая Юля Томша получила серьезную черепно-мозговую травму. Мать девочки написала заявление в прокуратуру.