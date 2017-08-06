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06 августа 2017
05 августа 2017
10:41  06 августа 2017 0

Агрессивный пенсионер избил девочку за пожелание хорошего дня. ВИДЕО

Уралмашевский соцопрос на тему реакции Ройзмана на дело Кинева. Екатеринбург, выход, троллейбус, двери, проезд, общественный транспорт
Подросток выпала из троллейбуса и ударилась об асфальтФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кишиневе девочку-подростка избил пенсионер за пожелание хорошего дня. Ссора произошла в троллейбусе.

Видео инцидента, на котором 14-летнюю девочку ударили в общественном транспорте, публикует РЕН-ТВ.

Подросток в компании подруг села в троллейбус. Они громко разговаривали, смеялись. Сидевший рядом пожилой мужчина сделал им замечание. Девочки замолчали, а перед выходом на остановке одна из них пожелала мужчине хорошего дня.

Пенсионер воспринял это как издевку и со всей силы ударил подростка кулаком по лицу.

В этом момент двери троллейбуса открылись, девочка скатилась со ступенек и ударилась головой об асфальт. Наблюдавшие за ссорой пассажиры троллейбуса осудили агрессивного мужчину и вызвали полицию.

Пострадавшая Юля Томша получила серьезную черепно-мозговую травму. Мать девочки написала заявление в прокуратуру.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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