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06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
13:35  06 августа 2017 1

На улице в Екатеринбурге нашли младенца в пакете

Форум ОНФ
Новорожденного доставили в больницуФото: Антон Белицкий © URA.RU (архив)

Екатеринбуржец нашел на улице пакет с новорожденным ребенком. Младенца доставили в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области, в половине восьмого утра в воскресенье, 6 августа, неизвестный мужчина обратился в скорую помощь и сообщил о страшной находке — на улице Технической возле дома 35 лежит завернутый в пакет новорожденный ребенок.

Приехавшие на место полицейские обнаружили, что младенец жив, они доставили его в городскую клиническую больницу №14.

Сейчас оперативники выясняют личность звонившего мужчины и ищут возможных очевидцев случившегося.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией по данному инциденту, звонить по телефону 8(343) 358-71-61 или «02».

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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