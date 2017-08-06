На улице в Екатеринбурге нашли младенца в пакете

Екатеринбуржец нашел на улице пакет с новорожденным ребенком. Младенца доставили в больницу.
Как сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области, в половине восьмого утра в воскресенье, 6 августа, неизвестный мужчина обратился в скорую помощь и сообщил о страшной находке — на улице Технической возле дома 35 лежит завернутый в пакет новорожденный ребенок.
Приехавшие на место полицейские обнаружили, что младенец жив, они доставили его в городскую клиническую больницу №14.
Сейчас оперативники выясняют личность звонившего мужчины и ищут возможных очевидцев случившегося.
Полицейские просят всех, кто располагает информацией по данному инциденту, звонить по телефону 8(343) 358-71-61 или «02».