В Венесуэле военные подняли мятеж против президента Мадуро

В Венесуэле было совершено нападение на военную базу, передает РИА «Новости». Нескольких преступников задержали. Атака прошла на фоне протестов оппозиции после выборов в Национальное учредительное собрание.
Первый вице-президент правящей партии страны Диосдадо Кабельо рассказал, что нападение было «террористическим» и произошло на базе Парамакай. Также политик отметил, что военные реализовали планы по обеспечению безопасности и вскоре взяли ситуацию под контроль.
За несколько часов до сообщения о теракте группа военных из Валенсии опубликовала в Сети ролик, в котором заявили о выступлении против президента Николаса Мадуро. Один из них, представившийся Хуаном Кагуарипано, объявил о «законном мятеже» для восстановления конституционного строя, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Неделю назад в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны. Оппозиция результат выборов не признала, заявив, что голосование должно проходить через референдум. В результате массовых протестов, которые сопровождали выборы, погибло более 120 человек.