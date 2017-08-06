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06 августа 2017
18:49  06 августа 2017 0

В Венесуэле военные подняли мятеж против президента Мадуро

Несколько нападавших арестованыФото: Pixabay

В Венесуэле было совершено нападение на военную базу, передает РИА «Новости». Нескольких преступников задержали. Атака прошла на фоне протестов оппозиции после выборов в Национальное учредительное собрание.

Первый вице-президент правящей партии страны Диосдадо Кабельо рассказал, что нападение было «террористическим» и произошло на базе Парамакай. Также политик отметил, что военные реализовали планы по обеспечению безопасности и вскоре взяли ситуацию под контроль.

За несколько часов до сообщения о теракте группа военных из Валенсии опубликовала в Сети ролик, в котором заявили о выступлении против президента Николаса Мадуро. Один из них, представившийся Хуаном Кагуарипано, объявил о «законном мятеже» для восстановления конституционного строя, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Неделю назад в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны. Оппозиция результат выборов не признала, заявив, что голосование должно проходить через референдум. В результате массовых протестов, которые сопровождали выборы, погибло более 120 человек.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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