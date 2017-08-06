На Урале пьяные устроили поножовщину в автобусе

В Перми два пассажира в состоянии алкогольного опьянения затеяли драку, находясь в салоне рейсового автобуса. В результате инцидента 23-летний участник конфликта получил многочисленные ножевые ранения, сообщают «Аргументы и факты».
Драка произошла вечером 5 августа в автобусе маршрута №80. Двое молодых людей поссорились, после чего один из них достал нож и нанес второму многочисленные удары. Очевидцы сообщили, что оба молодых человека были пьяны. В отношении нападавшего 21-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
Пострадавший 1994 года рождения госпитализирован.