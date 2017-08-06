Чечня возглавила список российских регионов с самым низким уровнем уличной преступности (правонарушения в общественных местах, прим.ред.). Уральские регионы в числе аутсайдеров, следует из отчета Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за первое полугодие 2017 года.
Так, в Чечне только 8,9% преступлений происходит на улице. Среди регионов УрФО лучший показатель у Курганской области — 22,2%. Челябинская область, напротив, среди антигероев списка. Почти половина преступлений в регионе (44,3%) совершается под открытым небом. В Свердловской области ситуация немногим лучше (41,6%).
В ХМАО резко выросло число преступлений, связанных с мошенничеством (на 79,8%). Также в Югре ухудшилась ситуация с оборотом наркотиков (рост преступлений на 16,7%). Выросло и число получения взяток — с 23 случаев в прошлом полугодии до 43 в текущем. Больше стало взяток и на Ямале — с 14 до 21. Челябинская область — лидер по числу преступлений, совершенных ОПГ — плюс 404 к прошлому показателю.
Ханты-Мансийский автономный округ показал увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений на 16%. В Ямало-Ненецком автономном округе произошло снижение общего числа преступлений на 0,9 процента, однако количество тяжких преступлений увеличилось на 11,8%. В Курганской области число правонарушений сократилось на 14,8%, зато регион отмечен среди областей с наибольшими показателями преступлений среди рецидивистов.
Впрочем, есть и хорошие новости. Так, Свердловская область и Пермский край вошли в число лидеров по снижению числа нераскрытых преступлений (- 3322 и — 4208 соответственно). Упало и число «пьяных» преступлений: на 1753 в Свердловской области, на 1287 в Челябинской и на 1621 в Пермском крае. В целом, динамика по стране положительная — преступность уменьшилась почти на 13%.