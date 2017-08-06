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06 августа 2017
21:10  06 августа 2017 3

В Чечне зарегистрирован самый низкий уровень уличной преступности. А вот на Урале все плохо

В России отмечено общее снижение, но не без нюансовФото: Владимир Жабриков

Чечня возглавила список российских регионов с самым низким уровнем уличной преступности (правонарушения в общественных местах, прим.ред.). Уральские регионы в числе аутсайдеров, следует из отчета Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за первое полугодие 2017 года.

Так, в Чечне только 8,9% преступлений происходит на улице. Среди регионов УрФО лучший показатель у Курганской области — 22,2%. Челябинская область, напротив, среди антигероев списка. Почти половина преступлений в регионе (44,3%) совершается под открытым небом. В Свердловской области ситуация немногим лучше (41,6%).

В ХМАО резко выросло число преступлений, связанных с мошенничеством (на 79,8%). Также в Югре ухудшилась ситуация с оборотом наркотиков (рост преступлений на 16,7%). Выросло и число получения взяток — с 23 случаев в прошлом полугодии до 43 в текущем. Больше стало взяток и на Ямале — с 14 до 21. Челябинская область — лидер по числу преступлений, совершенных ОПГ — плюс 404 к прошлому показателю.

Ханты-Мансийский автономный округ показал увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений на 16%. В Ямало-Ненецком автономном округе произошло снижение общего числа преступлений на 0,9 процента, однако количество тяжких преступлений увеличилось на 11,8%. В Курганской области число правонарушений сократилось на 14,8%, зато регион отмечен среди областей с наибольшими показателями преступлений среди рецидивистов.

Впрочем, есть и хорошие новости. Так, Свердловская область и Пермский край вошли в число лидеров по снижению числа нераскрытых преступлений (- 3322 и — 4208 соответственно). Упало и число «пьяных» преступлений: на 1753 в Свердловской области, на 1287 в Челябинской и на 1621 в Пермском крае. В целом, динамика по стране положительная — преступность уменьшилась почти на 13%.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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