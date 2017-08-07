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07 августа 2017
06 августа 2017
05:31  07 августа 2017 0

Эксперты прогнозируют крах микрофинансовых организаций в России до конца года

Клипарт. Вывески. Пермь, микрокредитование, экспресс займы
С начала года в России закрылись 532 микрофинансовых учрежденияФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Российские микрофинансовые организации (МФО) в ближайшее время перестанут существовать из-за своей убыточности. По данным «Известий», за первые шесть месяцев 2017 года уже прекратили работу 500 подобных фирм, а к декабрю их число сократится до двух тысяч на всю страну.

Массовое закрытие МФО отчасти связано с действиями Центробанка РФ, который пытается очистить отрасль от недобросовестных организаций. Так, за прошлый год регулятор исключил из реестра 1,7 тысяч фирм. По мнению экспертов, расчистка, проводимая Центробанком — не основная причина грядущего краха микрофинансовых компаний. Дело в снижении у населения спроса на микрозаймы.

«Основной этап зачистки этого рынка закончился, но жалобы на МФО всё еще поступают, поэтому снижать надзорный контроль не следует. Я разделяю прогнозы участников рынка о том, что к концу года останется порядка двух тысяч МФО. Спрос на микрозаймы всё равно останется, но чем меньше будет организаций, тем меньше будет и конкуренция между ними. А значит, процентные ставки останутся высокими», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее стало известно, что Банк Россия будет выявлять недробосовестные МФО, действующие исключительно через Интернет с помощью технологий BigData. Кроме того, Центробанк планируют запустить специальную маркировку финансовых организаций, благодаря которой потенциальный заемщик сможет получить необходимую информацию о любой МФО.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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