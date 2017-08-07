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07 августа 2017
06 августа 2017
08:53  07 августа 2017 0

«Наш краше всех!» В Сети обсудили филиппинскую рубашку Лаврова. ФОТО

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Глава МИД РФ Сергей Лавров элегантен не только в деловом костюмеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook поделилась фотографией главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова в филиппинской рубашке.

Снимок был сделан на с ужине по случаю 50-летия создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Форум АСЕАН проходит на Филиппинах. По традиции гости вечера надевают национальные костюмы принимающей стороны, — объясняет Захарова.

Главе МИД России Сергею Лаврову филиппинская рубашка и к лицу, и к фигуре, замечают пользователи.

«Как в ней родился!», «Элегантен», «Наш краше всех!», «Все пузатые, а Лавров стройненький» — пишут они.

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ФОТО: страница Facebook Марии Захаровой

Внешний вид собравшихся дипломатов не располагал к продолжению напряженных переговоров, тем более что на полях саммита Сергей Лавров уже успел обсудить все самые важные вопросы с коллегами из США, Китая и Турции, отмечают Дни.ру.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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