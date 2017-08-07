Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook поделилась фотографией главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова в филиппинской рубашке.
Снимок был сделан на с ужине по случаю 50-летия создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Форум АСЕАН проходит на Филиппинах. По традиции гости вечера надевают национальные костюмы принимающей стороны, — объясняет Захарова.
Главе МИД России Сергею Лаврову филиппинская рубашка и к лицу, и к фигуре, замечают пользователи.
«Как в ней родился!», «Элегантен», «Наш краше всех!», «Все пузатые, а Лавров стройненький» — пишут они.
Внешний вид собравшихся дипломатов не располагал к продолжению напряженных переговоров, тем более что на полях саммита Сергей Лавров уже успел обсудить все самые важные вопросы с коллегами из США, Китая и Турции, отмечают Дни.ру.