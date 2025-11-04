«Мы поправим»: Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище
Президент пошутил, что у мальчика теперь большие связи
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин пообещал участнику СВО с помощью с поступлением в кадетское училище. Произошло это в рамках торжественных мероприятий в честь Дня народного единства.
«Не получилось? Мы поправим», — обратился Путин к мальчику, чей отец является участником спецоперации. Его слова приводит РИА новости.
Школьник планировал поступить в кадетское училище, но не прошел отбор. Президент РФ пошутил, что теперь у него есть большие связи и проблема с поступлением будет решена.
Встреча произошла в рамках празднования Дня народного единства, когда Путин общался с детьми, участвовавшими в церемонии возложения цветов на Красной площади. Президент расспрашивал ребят об их впечатлениях от Москвы и родных городов, а также пообщался с участниками из разных регионов России, включая Костромскую область, Санкт-Петербург и Тверь.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.