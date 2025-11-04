«Мы поправим»: Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище

Президент пошутил, что у мальчика теперь большие связи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин пообещал участнику СВО с помощью с поступлением в кадетское училище. Произошло это в рамках торжественных мероприятий в честь Дня народного единства.

«Не получилось? Мы поправим», — обратился Путин к мальчику, чей отец является участником спецоперации. Его слова приводит РИА новости.

Школьник планировал поступить в кадетское училище, но не прошел отбор. Президент РФ пошутил, что теперь у него есть большие связи и проблема с поступлением будет решена.

