Россиянам назвали три привычки, которые помогут уберечься от мошенников
Граждан призвали не действовать сходу, чтобы уберечься от мошенников, указано в сообщении ведомства
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россияне должны выработать три базовых привычки, которые помогут уберечься от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.
«Не действовать с ходу. Любая просьба „срочно“, „прямо сейчас“ — сигнал стоп. Даже 10 секунд паузы позволяют мозгу вернуть контроль», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.
Помимо этого, граждан призвали иметь «один канал доверия», например, принимать личный звонок по известному номеру. Также следует проверить наличие срочности, эмоций и риска упустить выгоду. При наличии этих пунктов перед жертвой может находиться фишинг или социальная инженерия, указано в сообщении.
Рекомендации УБК МВД России даются на фоне роста мошеннических схем, при которых преступники под видом работодателей на маркетплейсах выманивают у граждан персональные данные и коды авторизации для оформления микрозаймов. По данным МВД, злоумышленники также выдают себя за сотрудников банков и служб поддержки, убеждая людей установить программы удаленного доступа и передать конфиденциальную информацию для последующего оформления кредитов от имени потерпевших.
