Россиянам назвали три привычки, которые помогут уберечься от мошенников

Россияне должны выработать три базовых привычки, которые помогут уберечься от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

«Не действовать с ходу. Любая просьба „срочно“, „прямо сейчас“ — сигнал стоп. Даже 10 секунд паузы позволяют мозгу вернуть контроль», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.

Помимо этого, граждан призвали иметь «один канал доверия», например, принимать личный звонок по известному номеру. Также следует проверить наличие срочности, эмоций и риска упустить выгоду. При наличии этих пунктов перед жертвой может находиться фишинг или социальная инженерия, указано в сообщении.

