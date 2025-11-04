Криштиану Роналду сделал заявление о скором завершении карьеры

У Роналду появится больше времени на семью и детей, заявил сам футболист Фото: IMAGO/Valter Gouveia/SPP / www.imago-images.de / Global Look Press

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что в скором времени закончит свою профессиональную карьеру. Сделал он это во время интервью.

«Есть ли у меня представление о том, когда я завершу карьеру? Скоро», — заявил Роналду в рамках интервью журналисту Пирсу Моргану. Он отметил, что будет плакать и не стесняется этого.

Роналду рассказал, что для него нет ничего, что сможет заменить ему футбол. Однако у него появится больше времени на себя, семью и детей.

