Криштиану Роналду сделал заявление о скором завершении карьеры
У Роналду появится больше времени на семью и детей, заявил сам футболист
Фото: IMAGO/Valter Gouveia/SPP / www.imago-images.de / Global Look Press
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что в скором времени закончит свою профессиональную карьеру. Сделал он это во время интервью.
«Есть ли у меня представление о том, когда я завершу карьеру? Скоро», — заявил Роналду в рамках интервью журналисту Пирсу Моргану. Он отметил, что будет плакать и не стесняется этого.
Роналду рассказал, что для него нет ничего, что сможет заменить ему футбол. Однако у него появится больше времени на себя, семью и детей.
Криштиану Роналду является чемпионом Европы 2016 года, двухкратным победителем Лиги наций УЕФА в 2019 и 2025 году. Также он пятикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы», является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА (и пятикратным ее победителем). Об этом сообщал «Чемпионат».
- Василий04 ноября 2025 21:171000 мячей забьет и можно отдыхать