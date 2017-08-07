На Ямале благодаря усилиям пожарных и обильным дождям в выходные дни удалось потушить значительную часть горящих лесов. Продолжают гореть 10 очагов на площади около 34 тыс. гектар. Окружная комиссия по ЧС разрешили их не тушить.
«Пожары расположены в зоне контроля (Космомониторинга), их тушение не осуществляется по речению КЧС и ОПБ в ЯНАО ввиду отсутствия угроз населенным пунктам, объектам экономики и экономической нецелесообразностью», — сообщает департамент гражданской защиты населения Ямала.
Напомним, 5 августа Ямал посетил Министр ГО и ЧС России Владимир Пучков. Он провел совещание по вопросам готовности сил к реагированию на чрезвычайные ситуации и оценил меры, принятые по тушению природных пожаров в регионе.