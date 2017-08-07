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Главные новости Челябинской области
10:34  07 августа 2017 0

Съездили за грибами. Под Миассом на автомобиль со старушкой и внуком напали люди с битами. ВИДЕО

Мужчины били по машине и требовали выйтиФото: Скрин видео YouTube

Под Миассом неизвестные с битами напали на 78-летнюю пенсионерку и ее внука, которые отправились в лес за грибами, но перепутали дорогу. На выезде им преградил дорогу УАЗ из которой выскочили мужчины с битами и стали требовать остановится, при этом не объясняя в чем причина нападения.

Инцидент случился недалеко от села Устинова. Действия нападавших зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине, на которую напали мужчины. Как пояснил молодой человек, они с бабушкой немного сбились с пути на проселочной дороге, заехали в болото и решили вернуться обратно на трассу, однако путь им преградили автомобилем. «Оттуда вышли неадекватные люди, которые начали требовать, чтоб я вышел из машины. Двери в машине были заблокированы. Но когда бабушка решила с ними поговорить и открыла дверь, один из них ворвался в салон», — сообщил автор видео, его слова приводит портал «Новости 24».

Злоумышленник буквально заскочил на бабушку и начал бить водителя и выхватывать у него руль из рук. Однако когда старушка закричала, он ретировался.

Молодой человек позвонил в полицию, ему предложили приехать в Миасс и написать заявление на хулиганов. Что послужило причиной нападения, он не понимает до сих пор.

Нина Калинина
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