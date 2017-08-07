Власти страны намерены довести долю россиян, постоянно занимающихся спортом к 2025 году до 60%. Такие данные содержаться в паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».
В документе, опубликованном на сайте правительства, прописано, что будет совершенствоваться реклама, связанная с алкоголем и сигаретами, а также упор сделают на борьбу с неправильным питанием.
По прогнозам чиновников, к концу 2019 года число граждан приверженных к здоровому образу жизни достигнет 45%, а в 2025 году составит 60% от всего населения. Также считается, что потребление табака россиянами снизится до 27%.