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07 августа 2017
06 августа 2017
11:25  07 августа 2017 0

К 2025 году власти обяжут россиян бросить пить, курить и заняться спортом

Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, тренировка, турник, активный отдых, спорт, зож, мышцы, воркаут
Россиян хотят приучить к здоровому образу жизниФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти страны намерены довести долю россиян, постоянно занимающихся спортом к 2025 году до 60%. Такие данные содержаться в паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».

В документе, опубликованном на сайте правительства, прописано, что будет совершенствоваться реклама, связанная с алкоголем и сигаретами, а также упор сделают на борьбу с неправильным питанием.

По прогнозам чиновников, к концу 2019 года число граждан приверженных к здоровому образу жизни достигнет 45%, а в 2025 году составит 60% от всего населения. Также считается, что потребление табака россиянами снизится до 27%.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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