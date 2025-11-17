Мужчина угрожал продавщицам ножом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве задержали мужчину, который украл продукты из сетевого магазина «ВкусВилл», угрожая сотрудникам ножом. Инцидент произошел на юго-западе столицы, а задержали подозреваемого на площади трех вокзалов. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Мужчина под видом покупателя сложил в корзину товары и, не оплатив их, направился к выходу. Работники торговой точки попытались остановить его, однако злоумышленник достал нож и, угрожая им, скрылся с похищенным», — сказал Васенин, его слова приводит пресс-служба МВД РФ.

По словам Васенина, чуть позже сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину на Комсомольской площади. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят нож. На сайте главка опубликовано видео, на котором видно, как мужчина в магазине «ВкусВилл» набирает продукты в корзину, а затем идет к выходу, игнорируя попытки сотрудниц магазина его остановить.

Продолжение после рекламы