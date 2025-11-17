FT: воздушная оборона Франции и Германии находится на грани краха
Программа нацелена на внедрение искусственного интеллекта во взаимосвязь истребителей, радаров и беспилотников
Крупнейшая в Европе программа вооружений Future Combat Air System (FCAS) терпит крах из-за разногласий между Airbus и Dassault Aviation. Об этом сообщает Financial Times.
«Берлин и Париж обсуждают отказ от запланированного совместного производства истребителей и сосредоточение на „боевом облаке“ в воздухе», — сообщает издание. Программа нацелена на создание облачного интерфейса, который бы при помощи искусственного интеллекта позволил связать пилотов истребителей с радарами, датчиками и беспилотниками. Об ограничении зоны сотрудничества уже заявили лидеры обеих стран.
Ранее Франция, Германия и Испания столкнулись с разногласиями в создании истребителя шестого поколения SCAF. Об этом сообщал министр обороны Бельгии Тео Франкен.
