Армия и оружие

FT: воздушная оборона Франции и Германии находится на грани краха

FT: Франция и Германия не могут прийти к соглашению по программе вооружений
17 ноября 2025 в 11:53
Программа нацелена на внедрение искусственного интеллекта во взаимосвязь истребителей, радаров и беспилотников

Фото: Официальный сайт президента Украины

Крупнейшая в Европе программа вооружений Future Combat Air System (FCAS) терпит крах из-за разногласий между Airbus и Dassault Aviation. Об этом сообщает Financial Times.

«Берлин и Париж обсуждают отказ от запланированного совместного производства истребителей и сосредоточение на „боевом облаке“ в воздухе», — сообщает издание. Программа нацелена на создание облачного интерфейса, который бы при помощи искусственного интеллекта позволил связать пилотов истребителей с радарами, датчиками и беспилотниками. Об ограничении зоны сотрудничества уже заявили лидеры обеих стран. 

Ранее Франция, Германия и Испания столкнулись с разногласиями в создании истребителя шестого поколения SCAF. Об этом сообщал министр обороны Бельгии Тео Франкен. 

