Министр обороны Германии предрек последнее мирное лето в Европе
Писториус призвал оснастить страны альянса современным вооружением для потенциального противостояния с РФ
Фото: Министерство обороны Великобритании
Некоторые военные историки считают, что лето 2025 года может стать последним мирным, после чего наступит война НАТО и РФ. Однако министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт наступит до 2029 года. Такое утверждение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал Писториус в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В ходе интервью Писториус также отметил, что необходимо усилить оснащение вооруженных сил стран НАТО для потенциального противостояния с Россией. При этом он акцентировал внимание на том, что в настоящее время альянс располагает существенными возможностями для сдерживания, включая как обычные, так и ядерные средства.
Ранее газета Daily Mirror сообщала, что под командование НАТО перешел авианосец «Принц Уэльский» ВМС Великобритании. Это первый случай, когда авианосная ударная группа оказалась в подчинении альянса. Событие рассматривается как демонстрация силы против РФ на фоне укрепления обороны Европы. Огромный 280-метровый авианосец направлен в Средиземное море, чтобы принять участие в учениях альянса «Удар сокола», которые пройдут в Италии.
