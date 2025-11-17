Министр обороны Германии предрек последнее мирное лето в Европе

Писториус призвал оснастить страны альянса современным вооружением для потенциального противостояния с РФ Фото: Министерство обороны Великобритании

Некоторые военные историки считают, что лето 2025 года может стать последним мирным, после чего наступит война НАТО и РФ. Однако министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт наступит до 2029 года. Такое утверждение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал Писториус в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В ходе интервью Писториус также отметил, что необходимо усилить оснащение вооруженных сил стран НАТО для потенциального противостояния с Россией. При этом он акцентировал внимание на том, что в настоящее время альянс располагает существенными возможностями для сдерживания, включая как обычные, так и ядерные средства.

