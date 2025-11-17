Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Министр обороны Германии предрек последнее мирное лето в Европе

Писториус сообщил, что война между НАТО и РФ может начаться до 2029 года
17 ноября 2025 в 12:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Писториус призвал оснастить страны альянса современным вооружением для потенциального противостояния с РФ

Писториус призвал оснастить страны альянса современным вооружением для потенциального противостояния с РФ

Фото: Министерство обороны Великобритании

Некоторые военные историки считают, что лето 2025 года может стать последним мирным, после чего наступит война НАТО и РФ. Однако министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт наступит до 2029 года. Такое утверждение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал Писториус в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В ходе интервью Писториус также отметил, что необходимо усилить оснащение вооруженных сил стран НАТО для потенциального противостояния с Россией. При этом он акцентировал внимание на том, что в настоящее время альянс располагает существенными возможностями для сдерживания, включая как обычные, так и ядерные средства.

Продолжение после рекламы

Ранее газета Daily Mirror сообщала, что под командование НАТО перешел авианосец «Принц Уэльский» ВМС Великобритании.  Это первый случай, когда авианосная ударная группа оказалась в подчинении альянса. Событие рассматривается как демонстрация силы против РФ на фоне укрепления обороны Европы. Огромный 280-метровый авианосец направлен в Средиземное море, чтобы принять участие в учениях альянса «Удар сокола», которые пройдут в Италии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал