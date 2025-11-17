Появилась новая версия расправы над обезглавленным ребенком в Москве
Женщина призналась в совершении преступления во время допроса
Мать шестилетнего мальчика, останки которого обнаружили в Гольяновском пруду, может быть единственной подозреваемой в этом деле. Трагедия произошла в Балашихе.
«Мать обезглавленного мальчика может оказаться единственной подозреваемой в деле об убийстве», — пишет «112». Елена Цуцкова проживала в Балашихе со своим сыном Мирославом. Девушка имела ряд проблем: употребляла наркотики (информация проверяется), часто меняла номера телефонов и страницы в соцсетях, состояла на учете в психдиспансере, устраивала дома скандалы, работала на низкооплачиваемых должностях.
Трагедия произошла несколько дней назад. Тело мальчика было расчленено, а голову положили в рюкзак и увезли к Гольяновскому пруду. Ее обнаружили 16 ноября. Водоем оцепили и обследовали. Ситуация получила новый оборот после того, как бабушка погибшего мальчика Людмила Коробко сообщила в полицию, что сожитель ее дочери увел ребенка и, возможно, убил. Однако в телефонном разговоре с журналистами женщина заявила, что никакого сожителя нет.
Оперативники, приехавшие по адресу, обнаружили только Елену Цуцкову. На балконе было найдено обезглавленное тело мальчика. Биологический отец мальчика Александр Матыцин в данный момент не фигурирует в деле. С Еленой они в разводе. У Александра непростая биография — он был судим за незаконный оборот оружия и кражу. Цуцкову задержали. Женщина призналась в совершении преступления во время допроса и написала явку с повинной. При этом мотивы содеянного она не объяснила.
