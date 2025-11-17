В России ожидают затяжные очереди на ввоз автомобилей
Повышенный спрос на ввоз автомобилей в Россию из-за границы может сохраниться до начала зимы
Фото: Илья Московец © URA.RU
На границе России продолжают формироваться очереди из импортных автомобилей. По информации издания Коммерсантъ, ситуация может сохраниться до конца ноября. Причиной тому стали опасения участников рынка относительно роста цен после изменения правил расчета утильсбора.
«Большинство опрошенных „Ъ“ дилеров и логистических компаний говорят, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая. <...> Это связано с резким ростом поставок в преддверии изменений правил расчета утилизационного сбора», — сказано в материале издания.
В настоящее время, по информации компании «Автодом», в очередях на границах может находиться примерно 3–4 тысячи автовозов. Наибольшие сложности наблюдаются на границе с Казахстаном, где отмечается максимальная нагрузка на контрольно-пропускные пункты. Как сообщил генеральный директор Независимой сервисной компании Олег Черников, на пунктах пограничного контроля с Казахстаном скопилось около 9 тысяч грузовых автомобилей. Аналитики указывают, что через это направление осуществляется транзит транспортных средств из Китая.
По словам собеседников издания, значительные очереди на границе с Казахстаном начали формироваться с середины сентября. И до настоящего момента проблема остается нерешенной.
В связи с возросшим интересом к покупке автомобилей, обусловленным прогнозами об увеличении размера утилизационного сбора, отмечается существенное повышение цен как на новые, так и на подержанные транспортные средства. Согласно статистическим данным, в октябре стоимость новых легковых автомобилей увеличилась на 3,5%, что сопоставимо с показателями ноября 2024 года. По оценкам дилеров, к концу текущего года возможно дополнительное повышение цен на автомобили в диапазоне от 3 до 4%, пишет 360.ru.
