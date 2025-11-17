Том Круз впервые получил «Оскар»
17 ноября 2025 в 12:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Американская академия киноискусств объявила о вручении Тому Крузу почетная премия «Оскар» вручили Тому Крузу. Звезда Голливуда получил трофей в знак признания его заслуг в области кинематографа. 63-летний актер впервые становится обладателем данной награды, несмотря на то что ранее он четыре раза был номинирован на «Оскар».
