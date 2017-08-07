Низложенный депутатами глава Богдановича Владимир Москвин занял свой рабочий кабинет и отказывается признавать решение думы о своей отставке. Тем временем сегодня в здании администрации состоялась инаугурация нового мэра Владимира Голованова. Внутрь его долгое время не пускали, поэтому изначально мероприятие планировалось провести на крыльце, но в последний момент все же удалось перенести его в саму мэрию.
«В зал нас так и не пустили — церемония прошла в фойе третьего этажа. Поставили трибуну, исполняющий обязанности председателя думы зачитал решение думы, после этого новый глава зачитал клятву — все, как полагается», — рассказал «URA.RU» депутат Леонид Нохрин.
После инаугурации мэр попытался пройти в свой новый кабинет, но дальше приемной его не пустила секретарша. По словам собеседника «URA.RU», Владимиру Голованову все же удалось поговорить с Владимиром Москвиным и потребовать освободить помещение. Детали беседы неизвестны — они общались наедине, но в настоящее время новоизбранный глава пишет заявление в прокуратуру по факту препятствия исполнению им его законных полномочий.
Уже неделю в Богдановиче в острой форме проходит конфликт между гордумой и прежним главой Владимиром Москвиным. Депутаты отправили мэра в отставку и выбрали нового главу города. Низложенный мэр преемника признавать отказался, при этом прокуратура объявила, что выборы нового главы прошли с нарушениями. В настоящее время обе стороны планируют решать свой спор в суде.
Тем временем работа администрации парализована: до конца конфликта все сотрудники, по информации «URA.RU» отправлены в отпуска.