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12:44  07 августа 2017 0

Заместитель Комаровой, семь подчиненных которого арестованы за взятки, вызван на допрос в СКР

Пресс-подходы. Правительство ХМАО. Ханты-Мансийск., сидоров павел
Павел Сидоров стал участником следственных действийФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
В депэкономразвития Югры - массовые аресты
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Заместитель губернатора ХМАО-Югры, ответственный за экономический сектор, Павел Сидоров, вызван в Следственный комитет. По версии источника «URA.RU» в правоохранительных органах автономного округа, вице-губернатор допрошен в рамках уголовного дела против его подчиненных — сотрудников департамента экономического развития.

В Следственном управлении СК РФ по Югре изданию подтвердили, что с участием Павла Сидорова проходили следственные действия, однако другую информацию не озвучили, сославшись на тайну следствия.

Выяснить точку зрения Павла Сидорова на момент подготовки материала не удалось — замгубернатора не отреагировал на попытки корреспондента агентства связаться с ним.

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Источники уверены: атака силовиков преследует цель убедить Наталью Комарову, что от заместителя пора избавляться
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве Югры сообщили, что куратор югорской экономики вышел в понедельник на работу. «Сейчас идет аппаратное совещание у губернатора. Павел Сидоров там присутствует», — комментирует «URA.RU» врио директора департамента общественных и внешних связей Вера Царева.

В департаменте Павла Сидорова, начиная с сентября 2016 года, прошла серия арестов. Были задержаны семь сотрудников. Они проходят фигурантами по уголовным делам о коррупции. В подавляющем большинстве это рядовые консультанты и специалисты отделов. Их подозревают в изготовлении поддельных лицензий и разрешений на торговлю металлоломом и алкоголем в обмен на взятки. По неофициальной информации, у силовиков есть вопросы и к самому вице-губернатору — одним из арестованных оказался помощник вице-губернатора, Максим Силаев.

Инсайдеры уверены: цель антикоррупционной операции — отставка куратора экономического блока правительства.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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