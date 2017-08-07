Заместитель губернатора ХМАО-Югры, ответственный за экономический сектор, Павел Сидоров, вызван в Следственный комитет. По версии источника «URA.RU» в правоохранительных органах автономного округа, вице-губернатор допрошен в рамках уголовного дела против его подчиненных — сотрудников департамента экономического развития.
В Следственном управлении СК РФ по Югре изданию подтвердили, что с участием Павла Сидорова проходили следственные действия, однако другую информацию не озвучили, сославшись на тайну следствия.
Выяснить точку зрения Павла Сидорова на момент подготовки материала не удалось — замгубернатора не отреагировал на попытки корреспондента агентства связаться с ним.
В правительстве Югры сообщили, что куратор югорской экономики вышел в понедельник на работу. «Сейчас идет аппаратное совещание у губернатора. Павел Сидоров там присутствует», — комментирует «URA.RU» врио директора департамента общественных и внешних связей Вера Царева.
В департаменте Павла Сидорова, начиная с сентября 2016 года, прошла серия арестов. Были задержаны семь сотрудников. Они проходят фигурантами по уголовным делам о коррупции. В подавляющем большинстве это рядовые консультанты и специалисты отделов. Их подозревают в изготовлении поддельных лицензий и разрешений на торговлю металлоломом и алкоголем в обмен на взятки. По неофициальной информации, у силовиков есть вопросы и к самому вице-губернатору — одним из арестованных оказался помощник вице-губернатора, Максим Силаев.
Инсайдеры уверены: цель антикоррупционной операции — отставка куратора экономического блока правительства.