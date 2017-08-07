Необычный урожай вырос в Свердловской области в теплице жительницы Верхней Пышмы: на огуречном кусте у нее вместе растут и огурцы, и помидоры. В мутации женщина винит пчел.
«Вот на одном огуречном кусте растут рядом и огурцы, и помидоры, — показывает „URA.RU“ садовод из Верхней Пышмы Татьяна Гусева. — Кушать мы их, конечно, боимся, ходим и смотрим, что дальше будет».
По словам женщины, весной у нее в теплице хранилась настойка. На запах слетелось очень много пчел. Огородница предполагает, что после настойки пьяные пчелы что-то перепутали при опылении огурцов и помидоров.
Видеозапись показали специалистам УрО РАН, однако ученые не верят в такую мутацию.
«Не верю, такого быть не может, надо искать, в чем тут подвох. А может быть, там для съемки и вовсе специально помидоры прикрепили», — категорично заявила «URA.RU» кандидат биологических наук Нина Садыкова.