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Главные новости Свердловской области
12:36  07 августа 2017 0

На Урале куст-мутант плодоносит и огурцами, и помидорами. Во всем виноваты пьяные пчелы. ВИДЕО

Женщина винит в мутации пьяных пчелФото: скриншот с видео

Необычный урожай вырос в Свердловской области в теплице жительницы Верхней Пышмы: на огуречном кусте у нее вместе растут и огурцы, и помидоры. В мутации женщина винит пчел.

«Вот на одном огуречном кусте растут рядом и огурцы, и помидоры, — показывает „URA.RU“ садовод из Верхней Пышмы Татьяна Гусева. — Кушать мы их, конечно, боимся, ходим и смотрим, что дальше будет».

По словам женщины, весной у нее в теплице хранилась настойка. На запах слетелось очень много пчел. Огородница предполагает, что после настойки пьяные пчелы что-то перепутали при опылении огурцов и помидоров.

Видеозапись показали специалистам УрО РАН, однако ученые не верят в такую мутацию.

«Не верю, такого быть не может, надо искать, в чем тут подвох. А может быть, там для съемки и вовсе специально помидоры прикрепили», — категорично заявила «URA.RU» кандидат биологических наук Нина Садыкова.

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На обычном огуречном кусте растут помидоры Фото: Татьяна Гусева

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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