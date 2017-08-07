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07 августа 2017
06 августа 2017
12:48  07 августа 2017 0

София Ротару отмечает юбилей на курорте миллиардеров. ФОТО

София Ротару решила не отказывать себе ни в чем в юбилейФото: Википедия

Певица София Ротару решила отметить свой 70-й день рождения в Италии на курорте миллиардеров в Сардинии Porto Сervo. Компанию эстрадной певице составили ее сын, невестка и внуки — 16-летняя Соня и 23-летний Толя, а также ряд российских звезд.

Организационные моменты для празднования юбилея певицы, который состоится в понедельник, 7 августа, взял на себя ее сын Руслан и невестка Светлана, сообщает портал Тeleprogramma.pro.

«Дорогая моя, МАМА! Будь счастлива! Пусть Бог хранит и оберегает тебя! Ты научила меня любить жизнь и ценить её во всех проявлениях! Не сомневаюсь, что родился под счастливой Звездой… Береги себя и помни, что еще много всего интересного впереди! Люблю», — написал сын Софии Ротару Руслан на своей странице в Instagram. Там же он выложил несколько фото с видами курорта, где отдыхают всей семьей.

Гостями на празднике Софии Ротару в Сардинии могут стать Эмин Агаларов, Яна Рудковская, Андрей Малахов. Они тоже сейчас отдыхают на курорте для миллиардеров.

София Ротару с внучкой увлечены в Италии шопингом, причем несмотря на то, что юбилей у бабушки — подарки получает внучка.

Нина Калинина
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