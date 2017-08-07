София Ротару отмечает юбилей на курорте миллиардеров. ФОТО

Певица София Ротару решила отметить свой 70-й день рождения в Италии на курорте миллиардеров в Сардинии Porto Сervo. Компанию эстрадной певице составили ее сын, невестка и внуки — 16-летняя Соня и 23-летний Толя, а также ряд российских звезд.
Организационные моменты для празднования юбилея певицы, который состоится в понедельник, 7 августа, взял на себя ее сын Руслан и невестка Светлана, сообщает портал Тeleprogramma.pro.
«Дорогая моя, МАМА! Будь счастлива! Пусть Бог хранит и оберегает тебя! Ты научила меня любить жизнь и ценить её во всех проявлениях! Не сомневаюсь, что родился под счастливой Звездой… Береги себя и помни, что еще много всего интересного впереди! Люблю», — написал сын Софии Ротару Руслан на своей странице в Instagram. Там же он выложил несколько фото с видами курорта, где отдыхают всей семьей.
Гостями на празднике Софии Ротару в Сардинии могут стать Эмин Агаларов, Яна Рудковская, Андрей Малахов. Они тоже сейчас отдыхают на курорте для миллиардеров.
София Ротару с внучкой увлечены в Италии шопингом, причем несмотря на то, что юбилей у бабушки — подарки получает внучка.