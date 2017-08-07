13:27 07 августа 2017 0

Книга с такой обложкой может появиться в продаже уже в сентябре Фото: предоставлено Алексеем Столяровым

Мастера телефонного розыгрыша Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) решили издать книгу, в которую вошли все самые знаменитые их пранки — с политиками, шоуменами, президентами разных стран. Они даже объявили в соцсетях конкурс на лучшее название. Подписчики набросали им целую массу вариантов: от «Але, прачечная?» до «Тайны русского пранка». О том, что это будет за книга, когда она выйдет и где ее найти, «URA.RU» рассказал пранкер из Екатеринбурга Лексус.

— Что будет в книге?

-Все самые интересные розыгрыши за последнее время. Причем, будет не только сами диалоги, но и то, как они готовились: как нам в голову приходили эти персонажи, что мы о них думаем, какие-то наши переживания.

— Будут там розыгрыши президентов — Порошенко, Эрдогана, американских сенаторов, знаменитая история с Айболитом и «мамам Лимпопо»?

— Все это будет, причем, каждому розыгрышу будет посвящена отдельная глава — от момента, почему это пришло в голову до того, как это реализовывалось: как доставались телефонные номера, как придумывался сюжет разговора. Всего в книге будет три части: первая — наша сольная: каждый из нас пишет о себе, о своих сольных вещах. У меня, например, будет небольшая глава о Коломойском. Вторая часть — это наша совместная деятельность, а третья — ответы на самые распространенные вопросы, которые нам задают.

— По поводу названия: согласно опросу в «Твиттере» лидирует вариант «По ком звонит телефон», но ты вчера предложил вариант «Дозвониться до президента»…

— Мне вдруг пришла в голову эта идея — я вспомнил, что на «России-1» был такой документальный фильм. Я обратился на канал, известная телеведущая Ольга Скабеева ответила, что без проблем, название можно брать — судебных тяжб не будет. Я указал его у себя в «Фэйсбуке, правда, этот вариант не особо пользуется популярностью. Но нужно понимать, что это разные аудитории: в «Твиттере» она немного помоложе, «Фэйсбук» постарше, книги покупает аудитория, наверное, чуть ближе к «Фэйсбуку». У издательства своя точки зрения. Будем искать название, которое устроило бы всех. Мы решим это на этой неделе.

Результаты опроса в «Твиттере» Скриншот: со страницы Алексея Столяров в «Твиттере»

— Предлагались еще варианты типа «Кремлевский пранк» — мол, книгу с таким названием будут хорошо покупать на Западе…

— Мы же готовим русскоязычную книгу. Если ее кто-то будет переводить для продажи на Западе, то я бы назвали ее как-то так. Но надо сперва выпустить русскоязычную версию, все остальное потом.

— Кто Вам рисует обложку?

— Карикатуристы, работающие под брендом «Челурашка» — которые выкладывают в сети графики с Путиным, с Шойгу. Чудом удалось их найти, они сейчас творят.

— Зачем вам эта книга? Это коммерческий проект — денег заработать? Или ради славы?

— Идею нам предложило само издательство, «Питер» (которое печатает книги Николая Старикова, [героя Русской весны в Донбассе Павла] Губарева, научную литературу), причем, еще два года назад. Тогда я посчитал, что делать полномасштабную книгу еще рано, но в голове у себя эту идею отметил. За два года накопилось много материала, в итоге мы собрались с мыслями и сделали ее. Издательство говорит, что готово выпустить и второй том, но мы сперва закончим эту, а потом уже будем думать о второй книге.

— Когда можно будет увидеть книгу в готовом виде?

— В конце этой недели мы сдаем ее в печать, а 8 сентября у нас запланирована презентация на ВДНХ в рамках большой книжной ярмарки. Дальше мы поедем по городам презентовать ее. Точно будут презентации в крупных книжных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, в Донбассе, в Екатеринбурге и, возможно, где-то в Сибири.