Причиной ухода телеведущего «Пусть говорят» Андрея Малахова с «Первого канала» мог стать отпуск по уходу за ребенком. Однако новый продюсер программы Наталья Никонова заявила, что он должен остаться в ток-шоу.
Как отмечает журнал Elle, ссылаясь на источники, близкие к Андрею Малахову, ведущий предупредил руководство канала о намерении уйти в декретный отпуск. Так как его супруга Наталья вот-вот должна родить.
Однако Никонова в ответ заявила, что «ток-шоу — это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер».
Подобная постановка вопроса показалась ведущему абсолютно неприемлемой, пишет портал «Дни.ру». В соответствии с пунктом 2 статьи 256 Трудового кодекса, отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.
Ранее стало известно, что Наталья Никонова требовала от Малахова говорить в эфире больше о политике, а не обсуждать социальные темы.
Журналист, как пишут некоторые СМИ, рассматривает возможность перейти на работу в ВГТРК. По некоторым данным, ему предложили там более высокую зарплату.