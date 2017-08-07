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07 августа 2017
06 августа 2017
12:59  07 августа 2017 0

Малахов попрощался с «Первым каналом» из-за декретного отпуска. «Ток-шоу — это не ясли»

У пары вскоре может появиться ребенокФото: Instagram Натальи Шкулевой
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Причиной ухода телеведущего «Пусть говорят» Андрея Малахова с «Первого канала» мог стать отпуск по уходу за ребенком. Однако новый продюсер программы Наталья Никонова заявила, что он должен остаться в ток-шоу.

Как отмечает журнал Elle, ссылаясь на источники, близкие к Андрею Малахову, ведущий предупредил руководство канала о намерении уйти в декретный отпуск. Так как его супруга Наталья вот-вот должна родить.

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Однако Никонова в ответ заявила, что «ток-шоу — это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер».

Подобная постановка вопроса показалась ведущему абсолютно неприемлемой, пишет портал «Дни.ру». В соответствии с пунктом 2 статьи 256 Трудового кодекса, отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.

Ранее стало известно, что Наталья Никонова требовала от Малахова говорить в эфире больше о политике, а не обсуждать социальные темы.

Журналист, как пишут некоторые СМИ, рассматривает возможность перейти на работу в ВГТРК. По некоторым данным, ему предложили там более высокую зарплату.

Нина Калинина
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