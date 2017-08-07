В Перми пройдут сразу два пикета зоозащитников, недовольных новым директором муниципального приюта для животных. Многие из них считают, что после скандальной отставки предыдущего руководителя приюта стало только хуже.
Активисты намерены пикетировать администрацию губернатора. 8 и 9 августа они выйдут к зданию по адресу Куйбышева, 14. Серии одиночных пикетов, которые не требуют согласования, будут длиться по три часа.
«Изначально мы подали заявку на проведение акции протеста напротив администрации губернатора, но нам ее не согласовали, предложив взамен площадку у памятника Героям фронта и тыла. А какое отношение памятник имеет к проблемам муниципального приюта?», — рассказала «URA.RU» зоозащитница Элла Кадырова.
В приюте в конце марта погибли два щенка. Эксперты выяснили, что над животными надругались неизвестные. Полиция возбудила уголовное дело, а глава приюта Дмитрий Киселев был уволен.
Новым руководителем учреждения назначен бывший сотрудник правоохранительных органов Олег Сафонов. При этом зоозащитники выступали против его кандидатуры. Многие из них считают, что с его приходом ситуация в приюте изменилась в худшую сторону.
«В выходные произошло настоящее ЧП, — рассказывает Элла Кадырова. — Пришла женщина, чтобы забрать домой собаку, а в приюте ее встретил пьяный охранник, который пытался ее задержать и нагрубил ей. Потом пришел еще один нетрезвый сотрудник со сварочным аппаратом. Он сказал, что у него выходной, но ему нужно провести какие-то работы в приюте. Он мог просто устроить пожар! Женщина вызвала полицию, охранника забрали, а второго сотрудника — нет, мотивировав это тем, что он формально не на рабочем месте».
Другая зоозащитница, Галя Море, в свою очередь, считает, что ситуация в приюте не изменилась ни в лучшую, ни в худшую сторону. «Главная проблема сейчас в том, что вокруг приюта очень много активистов, которые не могут объединиться. Мы воюем не только с администрацией, но и друг с другом», — говорит собеседница. — Но есть и хорошие новости. Сейчас при муниципальном приюте создана общественно-наблюдательная комиссия, первое заседание которой состоится 9 августа».