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15:14  07 августа 2017 0

В СКР подтвердили новые уголовные дела против экс-мэра Сургута

Первый день без Попова. Сургут, попов дмитрий
Экс-глава Сургута стал фигурантом пяти уголовных делФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Отставка главы Сургута
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В СКР по ХМАО подтвердили, что в отношении бывшего главы Сургута Дмитрия Попова помимо «песочного» дела ведется еще три уголовных расследования. Об этом в следственном комитете рассказали в ответ на официальный запрос «URA.RU».

В ответе СКР говорится, что во время расследования первого дела были выявлены еще три факта превышения Дмитрием Поповым полномочий — и возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Ход его в интересах следствия не комментируется.

Как ранее сообщало «URA.RU» со ссылкой на собственные источники, Дмитрий Попов стал фигурантом уже пяти уголовных дел. Два из них возбуждены по продаже песка муниципальных предприятий совхоз «Северное» и СКЦ «Природа». По информации агентства, следователи также расследуют выделение субсидии совхозу «Северное» перед его банкротством и передачу помещения национальной общине «Украинская Родына». Последнее уголовное дело возбуждено из-за покупки без торгов помещения под частный детский сад.

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Дмитрий Попов ушел в отставку весной 2016 года после возбуждения уголовного дела о продаже песка. В СКР отмечают, что ущерб составил 46 млн рублей, а покупатель — компания «КС» — до сих пор полностью не расплатилась с администрацией. Сделка рассматривается также в арбитражном суде — уже больше года по иску прокуратуры ее пытаются признать незаконной.

По версии инсайдеров «URA.RU», уголовные дела были возбуждены при содействии новой команды мэрии. В администрации Сургута на запрос агентства пока не ответили.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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