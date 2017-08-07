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07 августа 2017
15:07  07 августа 2017 0

Студентов отправят в солдаты. Минобороны упраздняет военные кафедры в вузах

Тактико-специальное учение
Вузы оставят без военных кафедрФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобороны планирует провести реформу военной подготовки студентов. Вместо военных кафедр создадут центры, в которые будут набирать студентов только с отличным здоровьем и по специальностям, интересным для оборонного ведомства.

В Минобороны считают, что создание военных центров повысит конкуренцию между вузами в плане подготовки профессиональных военных, пишет портал «Русская планета». Для поступления в центр студентам придется пройти спецкомиссию по здоровью, сдать экзамен по физкультуре и пройти ряд психологических и профессиональных тестов.

Ранее, как сообщала «Национальная служба новостей», президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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