Минобороны планирует провести реформу военной подготовки студентов. Вместо военных кафедр создадут центры, в которые будут набирать студентов только с отличным здоровьем и по специальностям, интересным для оборонного ведомства.
В Минобороны считают, что создание военных центров повысит конкуренцию между вузами в плане подготовки профессиональных военных, пишет портал «Русская планета». Для поступления в центр студентам придется пройти спецкомиссию по здоровью, сдать экзамен по физкультуре и пройти ряд психологических и профессиональных тестов.
Ранее, как сообщала «Национальная служба новостей», президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований.