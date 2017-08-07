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07 августа 2017
15:31  07 августа 2017 0

На похороны экс-солиста «Иванушек» пришел Игорь Матвиенко

Поклонники навсегда запомнят артиста молодым и здоровымФото: Википедия

Прах экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева захоронили сегодня, 7 августа, на Троекуровском кладбище в Москве. Тело артиста кремировали, согласно его предсмертному пожеланию.

На церемонии присутствовало два десятка людей, среди которых были близкие друзья певца, также память своего артиста почтил продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко, уточняет агентство Nation News. После недолгой церемонии прощания белую урну с прахом Яковлева положили в могилу, ставшую его последним пристанищем. Друзья возложили к ней еловые ветки и белые хризантемы.

Олег Яковлев умер 29 июня в возрасте 47 лет после пневмонии. Его девушка, Александра Куцевол, рассказала о последних днях артиста. Певец долго скрывал свое недомогание, и Александра не верила в его смерть.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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