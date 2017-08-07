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07 августа 2017
15:47  07 августа 2017 0

ФСБ задержала террористов, готовящих столкновение скоростных поездов «Сапсан». ВИДЕО

Бандиты планировали теракт в районе станции "Фарфоровская" в ПетербургеФото: Александр Мамаев

ФСБ задержало семерых террористов из Средней Азии, которые планировали устроить железнодорожную аварию в Санкт-Петербурге, передает «Русская планета».

Преступники установили на путях в районе станции «Фарфоровская» самодельный металлический «башмак» для того, чтобы скоростной поезд «Сапсан» наткнулся на него и врезался во встречный состав. Катастрофа не произошла по причине низкой инженерной квалификации террористов и дешевых деталей, которые они использовали для изготовления деталей «башмака». Бандиты также планировали протаранить грузовым автомобилем один из объектов железнодорожной инфраструктуры, однако и эта их затея провалилась.

Как уточняет агентство Nation News, две недели назад в районе станция «Фарфоровская» в Петербурге скоростной поезд «Сапсан» получил повреждения от наезда на посторонний предмет. Помехой оказался самодельный «башмкак» — механизм, который кладут под колесную пару для фиксации поезда. Специалисты ФСБ начали расследование и вышли на след террористов.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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