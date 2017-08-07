Сочинский суд обязал 32-летнего россиянина Виктора Ночевнова выплатить штраф в 50 тысяч рублей за репост в социальных сетях семи карикатур, изображающих Христа. На картинках Иисус танцует на стадионе и занимается на спортивных снарядах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Александра Попкова.
Ночевнова признали виновным в «оскорблении чувств верующих» (часть 1 статьи 148 УК РФ). На суде сочинец вину не признал и заявил, что в его намерения не входило оскорблять верующих. Скандальные публикации обвиняемый разместил у себя на странице в период с осени 2014 года по лето 2015 года. Свидетелем по делу проходил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. Он заявил, что изображения носят провокационный характер из-за «сниженного использования священного образа».
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