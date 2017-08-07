Предприниматель Александр Мусиенко, собственник кафе «Ялта», которое по решению администрации города подлежит сносу, провел одиночный пикет на центральной площади Кургана. В руках он держал плакат с надписью «Стыд и позор курганским чиновникам и депутатам».
Как пояснил «URA.RU» пикетчик, он представляет интересы не только свои, но и других владельцев нестационарных торговых объектов города. «Не решен вопрос по зданию кафе „Старая Прага“ в ЦПКиО, есть и другие вопросы к городским чиновникам, на которые мы так и не получили ответы», — заявил бизнесмен. Мусиенко намерен повторить пикет во вторник, 8 августа, у приемной президента в Кургане. Если это не поможет, то он начнет голодовку.
Предприниматель также собирается в Москву на одиночный пикет у администрации президента. «Пока не знаю, как будет организована эта акция. Будем приглашать журналистов, просить поддержки коалиции малоформатной торговли в Москве. В Кургане мы бьемся как рыба об лед, но никто даже внимания не обращает», — сказал Мусиенко.
Администрация Кургана требует от предпринимателя Александра Мусиенко снести павильон-кафе «Ялта» в городском саду до 19 августа. Договор аренды земельного участка истек и не может быть продлен. На прошлой неделе в горсаду приступили к разбору части помещения, сейчас здание без крыши. «Я с 1999 года работал в горсаду, сейчас меня поставили в такие условия, что просто лишают имущества — продать здание или продлить договор аренды участка мне не дают», — заявляет Мусиенко.