В Турции участились случаи заболевания вирусом Коксаки, причем среди заболевших много российских туристов. Крайне заразная лихорадка сопровождается повышением температуры до 40 градусов, сыпью и обезвоживанием.
Вирус распространился очень быстро, и сейчас заболевшие есть на всех морские курортах страны. Из-за этого десятки россиян вынуждены прервать отпуска и отправиться на лечение домой. Как уточняет «РЕН ТВ, болезнь вызывает проблемы с сердцем и менингит. Лекарства против вируса еще не придумано, и врачи могут лишь бороться с симптомами.
Вирус имеет порядка 30 штаммов, а теплый и влажный турецкий климат является идеальным местом для его распространения.