{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
17:45  07 августа 2017 0

На курортах Турции свирепствует вирус Коксаки. Десятки россиян вынуждены прервать отпуска

Десятки россиян вынуждены прервать отпускФото: depositphotos.com

В Турции участились случаи заболевания вирусом Коксаки, причем среди заболевших много российских туристов. Крайне заразная лихорадка сопровождается повышением температуры до 40 градусов, сыпью и обезвоживанием.

Вирус распространился очень быстро, и сейчас заболевшие есть на всех морские курортах страны. Из-за этого десятки россиян вынуждены прервать отпуска и отправиться на лечение домой. Как уточняет «РЕН ТВ, болезнь вызывает проблемы с сердцем и менингит. Лекарства против вируса еще не придумано, и врачи могут лишь бороться с симптомами.

Вирус имеет порядка 30 штаммов, а теплый и влажный турецкий климат является идеальным местом для его распространения.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров